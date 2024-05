Verlässt Sarah Engels die große Bühne? An diesem Ort fängt sie plötzlich an zu singen

Köln/Offenburg - Tauscht Sarah Engels (31) die große Bühne ein? Die Sängerin und DSDS-Vizesiegerin sorgte am Wochenende plötzlich für ganz große Augen bei einigen Menschen. Dieser besondere Auftritt steckt dahinter!

Und ob! Innerhalb weniger Minuten schnappte sich die Hürtherin das Mikrofon vom eigentlichen und unbekannten Straßenmusiker und gab ihren Song "Für Immer" in Anwesenheit von zahlreichen Schaulustigen zum Besten.

Statt auf der großen Bühne forderte der Ex-Kicker seine Herzensdame heraus in der Offenburger Fußgängerzone zu performen. "Mein Mann sagt, ich würde mich nicht trauen hier auf der Fußgängerzone für ihn zu singen", berichtet die Halbitalienerin ihren Fans.

Eine Mutprobe diente als Anlass für ihr spontanes Kurz-Konzert. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/Sarah Engels

Und Herausforderer "Julbue"? Packte sich in Windeseile sein Handy und hielt die spontane Szenerie für die Nachwelt und die Community seiner Ehefrau fest.

Kaum war die gesangliche Mutprobe für beendet erklärt, hatte die Mama von Alessio (8) den Kicker der Baller League prompt zur Reaktion aufgefordert. "Nächstes Mal bist du dann dran. Bin gespannt, ob du das auch für mich tun würdest", lautete die forsche und freche Einschätzung der Sängerin.

Einen größeren Auftritt hat Sarah indes am heutigen Samstagabend vor der Brust. In keiner geringeren Halle als der Kölner Lanxess Arena ist die Ex-Frau von Pietro Lombardi (31) an diesem Wochenende gefragt.

"Danke, dass so viele zugehört, eine kleine Spende dagelassen haben und dem Straßenmusiker damit eine große Freude bereitet haben." Als Dankeschön ließ sich Sarah zum Abschluss des Spontan-Konzerts noch zu einem Duett mit dem Unbekannten hinreißen.