Sasha zu kurzfristiger Konzert-Absage: "Alles sehr merkwürdig"

Hamburg/Lutherstadt Wittenberg - Das für den 9. August geplante Sasha-Konzert im Schlosshof Wittenberg in Lutherstadt Wittenberg ( Sachsen-Anhalt ) musste kurzfristig abgesagt werden. "Alles sehr merkwürdig", findet der Sänger. Was war da los?

Sasha (52) wird das geplante Konzert im Schlosshof Wittenberg in Lutherstadt Wittenberg nicht spielen dürfen. Bleibt die Frage nach dem "Warum" ... © Hendrik Schmidt/dpa

"Unser mit Freuden erwartetes Sommerkonzert im schönen Schlosshof in Lutherstadt Wittenberg muss leider abgesagt werden", erklärte der 52-jährige Sänger bereits am Donnerstagabend auf Instagram.

Zunächst kein ungewöhnlicher Umstand für fleißige Konzertgänger. Mal spielt das Wetter nicht mit, mal ist der Künstler krank ... Ärgerlich.

In diesem besonderen Fall sieht es jedoch anders aus: "Aus für uns genauso überraschenden Gründen wie für Euch kann und wird der Veranstalter das Konzert nicht durchführen." Welche Gründe genannt wurden, behielt der Sänger vorerst für sich.

Offenbar erfuhr auch er selbst erst kurz vor dem geplanten Termin von der Absage. "Wir konnten leider in der Kürze der Zeit eine Durchführung des Konzertes nicht selber auf die Beine stellen, arbeiten aber im Hintergrund in Zusammenarbeit mit der Stadt Lutherstadt-Wittenberg an einem Alternativtermin."

So was sei Sasha noch nie passiert, so der Sänger. "Alles sehr merkwürdig." Tickets bekämen Fans an den Vorverkaufsstellen erstattet.