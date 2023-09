Sasha übers Älterwerden: "Es hat auch viele Tücken"

Sashas (51) neues Album "This Is My Time. This Is My Life." erschien am 8. September. © Gregor Fischer/dpa

Seinen 50. Geburtstag ging der Sänger proaktiv an und feierte ihn kräftig, erklärte er jetzt RTL-Reporter David Modjarad (52) im Rahmen des Interview-Spiels "Ein Promi ein Joker".

Damit aber nicht genug. Außerdem "gönnte" er sich zu dem Anlass eine Autobiografie ("If you believe. Die Autobiografie", 2021), eine eigene Revue ("SASHA – Die Show!") "ganz bescheiden" und das dazugehörige Album, so Sasha. "This Is My Time. This Is My Life." feierte am 8. September release.



Wenn es ums Thema Älterwerden geht, scheint der 51-jährige Sänger relativ entspannt zu sein. Relativ. "Ich würde lügen, wenn ich sagen würde, altern finde ich toll", verriet er im Gespräch. "Und ich finde, es hat schon seine Vorteile, aber es hat auch viele Tücken", lachte der gebürtige Nordrhein-Westfale.

Abtrainieren musste er sich wieder, bei jeder Bewegung ein Geräusch zu machen, lachte der 51-Jährige. "Meine Frau hat die Krise gekriegt!"



Ob er sich vorstellen könnte auf Beauty-Eingriffe wie Haartransplantation oder Lifting zurückzugreifen? "Ich würde jetzt niemals nie sagen." Aber er habe Angst, dass es misslingen könnte und er anschließend wie ein Zombie aussehen könnte, der nie schläft.