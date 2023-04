Scarlett Johansson: Deshalb schwört die Schauspielerin auf diese Trainingsmethode

Hollywood-Star Scarlett Johansson (38) setzte lange Zeit auf intensives Krafttraining, nun hat sie ein anderes Training für sich entdeckt. © Ian West/PA Wire/dpa

Wie die "Black Widow"-Darstellerin in einer neuen Folge des Podcasts "The Skinny Confidential Him & Her" verriet, schwört sie seit einiger Zeit auf Pilates.

"Ich habe lange Zeit Gewichte gehoben. Das war mein Ding. Ich mochte es, schwer zu heben und Wiederholungen zu machen", so Johansson.

Im Jahr 2019 bereitete sich die 38-Jährige auf "Avengers: Endgame" schon um 6 Uhr morgens mit aggressiven Workouts vor, die plyometrische Übungen, schweres Krafttraining und intensives Cardio wie Sprints und Battle-Rope-Übungen beinhalteten.

Doch irgendwann hatte die Schauspielerin genug von dem Stress und wechselte ihre Routine zu sanfteren Übungen.

"Die Rolle in 'Iron Man' hat mein Leben in vielerlei Hinsicht verändert, aber sie hat auch meine ganze Einstellung zum Sport verändert", so Johansson.

Für den Film "Black Widow" machte sie schließlich nur noch Pilates-Übungen.