Schauspieler bekommt Serviette mit Notiz: Was er liest, berührt ihn

Portland (USA) - Schauspieler Rainn Wilson (58) machte jetzt einen ungewöhnlichen Fund auf seiner Serviette. Denn dort schrieb eine Flugbegleiterin liebe Worte an den "The Office"-Star.

Rainn Wilson, bekannt aus seiner Rolle als Dwight Schrute in der US-Serie "The Office", bekam jetzt eine rührende Notiz auf einem Flughafen. © Montage: IMAGO / Everett Collection, Screenshot/X/rainnwilson

Das Bild der beschrifteten Serviette postete er auf X, schrieb dazu, dass er gar nicht gemerkt habe, dass ihm jemand diese Notiz am Flughafen in Portland (US-Bundesstaat Oregon) hinterlassen habe.

Auf dieser stand geschrieben: "'The Office' hat mich durch einige der dunkelsten Tage meines Lebens begleitet. Dafür kann ich Ihnen gar nicht genug danken." Unterzeichnet wurde die Nachricht von Melanie, einer Flugbegleiterin von Alaska Airlines.

Der 58-Jährige, der die Notiz offenbar an seinem Geburtstag am Samstag bekam, kommentierte die lieben Worte mit: "Ich fühle mich sehr geehrt, Teil einer Show zu sein, die beeinflusst, berührt, getröstet und inspiriert hat."

Und ergänzte: "Und das tut es auch weiterhin! Es ist so verdammt selten. Ein kontinuierliches Dankeschön an die gesamte Office-Familie, Besetzung, Autoren, Crew und insbesondere an das PUBLIKUM!"