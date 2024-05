Seit drei Jahren getrennt: ARD-Star verkündet überraschend Ehe-Aus

Die Schauspielerin Catherine Bode (49) und ihr Mann haben sich scheiden lassen. © IMAGO / POP-EYE

Das verriet die "Daheim in den Bergen"-Darstellerin der Zeitschrift "Bunte".

"Tja, und nun sind wir geschieden, seit drei Jahren getrennt und ich bin wirklich in der Wirklichkeit angekommen", erzählte die Schauspielerin, die viele Zuschauer auch aus der Telenovela "Rote Rosen" kennen.

Doch wie kam es überhaupt dazu? Die gebürtige Mannheimerin, die mittlerweile in Berlin-Prenzlauer Berg lebt, deutete etwas nebulös an: "Eine Beziehung fängt an, weil man Wünsche, Vorstellungen hat. Man heiratet, kriegt Kinder, kauft ein Haus."

Und die vierfache Mutter führte weiter aus: "Irgendwann ist klar, Wunsch und Wirklichkeit gehen weit auseinander. Dann gibt es eine unschöne Zeit, in der man versucht, das alles noch aufrechtzuerhalten."

Böses Blut scheint aber nicht zu fließen. Ganz im Gegenteil, sondern sie haben ein gutes Verhältnis. "Jetzt leben wir als gut getrennte Eltern nicht weit weg voneinander. Er ist nach wie vor ein super Vater", gab die 49-Jährige zu Protokoll und ergänzte: "Wir leben das Wechselmodell. Das heißt: wirklich 50/50."