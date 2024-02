Schauspielerin Johanna von Koczian (†90) gestorben

Sie sei am Dienstag im Alter von 90 Jahren in Berlin im Kreise ihrer Familie friedlich eingeschlafen, sagte ihre einstige Agentin am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur unter Berufung auf die Familie.

Einen Erfolg landete sie mit 77 Jahren 2010 am Berliner Kudamm-Theater, wo die ausgebildete Sopranistin in der Komödie "Glorious!" die "schlechteste Opernsängerin der Welt" spielte. Das Publikum lachte Tränen.

Die Filmkarriere begann von Koczian 1957 mit der Komödie "Viktor und Viktoria". Den Durchbruch schaffte sie in Kurt Hoffmanns "Wir Wunderkinder" (1958) an der Seite von Hansjörg Felmy. Zu ihren Stationen gehörten das Residenztheater in München und das Theater in der Josefstadt in Wien.

Die Mutter einer Tochter war fast 40 Jahre lang in zweiter Ehe mit dem 2004 verstorbenen Musikproduzenten Wolfgang Kabitzky verheiratet.

Erstmeldung vom 15. Februar, 12.39 Uhr, aktualisiert am 15. Februar, 12.54 Uhr.