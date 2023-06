Schauspielerin Laura Osswald im Au-pair-Chaos

Berlin/München - Die damalige "Verliebt in Berlin"-Darstellerin Laura Osswald (41) muss neben ihren regelmäßigen Dreharbeiten noch Haushalt und Tochter unter einen Hut bringen. Dabei half ihr seit einiger Zeit ein Au-pair-Mädchen, das nun aufhören musste. Seitdem sucht die Schauspielerin jemanden Neues, doch das ist schwerer als gedacht.

Die erfahrene Schauspielerin möchte möglichst viel Zeit mit ihrer Tochter zu verbringen und trotzdem in der Lage sein, berufliche Veranstaltungen zu besuchen. © Screenshot/instagram/lauraosswald_official

Auf Instagram lässt Laura Osswald (41) ihre Follower wissen, dass sie es sich leichter vorgestellt hat, ein neues Au-pair-Mädchen zu finden.

"Man ist tagelang in Kontakt, um dann herauszufinden, dass die Zeit gar nicht mehr reicht, um das Visum stressfrei zu beantragen. Ich habe auch einfach zu spät angefangen, wieder zu suchen und dachte, vier Monate sollten schon reichen. Aber es ist einfach nicht so leicht, jemanden auszuwählen, mit dem man dann zwölf Monate zusammenlebt", teilt sie ihren Fans in einem Post vor etwa zwei Wochen mit.

Doch ein paar Tage später gab es zumindest einen kleinen Lichtblick: Eine passende Kandidatin, die von den Philippinen kommt, ist gefunden. Das Problem sind allerdings die Behörden.

Dazu schreibt die 41-jährige Mutter: "Unser neues Au-pair kommt von den Philippinen und da ist es wohl etwas komplizierter. War ja klar. Ich habe heute früh schon gedreht, war zwischendurch beim Bürgeramt und kümmere mich jetzt um notarielle Beglaubigungen, die ich an die philippinische Botschaft in Berlin schicken muss. Um diese wiederum zurück zu mir schicken zu lassen. Das ist alles wahnsinnig zeitintensiv und kostet auch 'ne Stange Geld."

Doch die "Sturm der Liebe"-Darstellerin hält an ihrer Ausgewählten fest. Immerhin stemmt sie ihren Alltag, wie andere Vollzeitbeschäftigte mit Kindern auch nicht immer so leicht.