Schauspielerin Rebecca Kunikowski verrät exklusiv: Das ist ihr Herzensprojekt

Im TAG24-Gespräch hat Schauspielerin und Model Rebecca Kunikowski exklusiv verraten, wieso sie ein Buch schreiben möchte.

Von Alice Nägle

Hamburg/Berlin - Schauspielerin und Model Rebecca Kunikowski (39) stand 2019 bereits neben Angelina Jolie (48) vor der Kamera. Neben ihrer Film- und Fernsehkarriere möchte sie nun unter die Autoren gehen. Das geplante Buch sei eine Art Herzensprojekt, erzählte sie gegenüber TAG24, ausgelöst durch den frühen Tod ihrer Eltern.

Wegen ihres persönlichen Schicksalsschlags möchte Schauspielerin Rebecca Kunikowski (39) ein Buch schreiben. © André Arndt Auch Rebecca Kunikowski war am vergangenen Mittwoch beim Buch-Launch von Model Felix Nieder (30) in Hamburg dabei: "Ich finde es sehr cool, wenn Leute sagen: 'Ich mache das.' Deshalb wollte ich ihn da auch unterstützen", so die Wahl-Berlinerin über die Autobiografie des frischgebackenen Autors. "Und ich schreibe auch selbst gerade", sagte sie exklusiv gegenüber TAG24. "Bei mir wird es auf eine Art ebenfalls um meine Lebensgeschichte gehen. Ich habe meine beiden Eltern sehr früh an Krebs verloren." Lange habe sie sie sogar selbst gepflegt. Wann das Buch rauskommen wird, ist derzeit noch unklar. "Das Problem ist leider: Ich habe gerade meine Co-Autorin verloren", gab die 39-Jährige zu. Die Zusammenarbeit habe einfach nicht so funktioniert, wie sie es sich gewünscht hatte, weshalb die beiden nun doch getrennte Wege gehen. Promis & Stars "Ein Sommer voller Wachstum": Harry-Potter-Star zeigt dicke Babykugel! "Ich will das Thema Tod enttabuisieren, denn es gibt zwei Sachen, vor denen du nicht weggelaufen kannst: die Steuer und der Tod!", so die Schauspielerin über ihr Buch-Projekt.

Rebecca Kunikowksi über ihren Schicksalsschlag:

Rebecca Kunikowski: "Em Ende muss man mit dem Tod klarkommen"

"Immer wenn ich in Buchläden gegangen bin, habe ich gedacht: Es gibt eine Menge Bücher mit dem Titel 'Mein Leben mit dem Krebs' oder ähnlich, aber kaum eines, das sich damit beschäftigt, wie es einem Kind oder allgemein Angehörigen eines todkranken Patienten geht", zeigte sie sich sehr offen im Gespräch. Ausschlaggebender Punkt sei auch gewesen, dass sie zu dieser Zeit niemanden gehabt habe, der das Gleiche durchlebt hatte: beide Eltern zu verlieren und das innerhalb von vier Jahren. "Im Endeffekt ist man selbst derjenige, der zurückbleibt, mit dem Tod klarkommen und die eigenen Eltern beerdigen muss." Sie selbst hat die Erlebnisse relativ gut überwinden können, wie sie erzählte, einfach, weil sie alles sehr realistisch betrachten konnte. "Und trotzdem hätte ich mir damals so ein Buch gewünscht." Mit dem Buch wolle sie deshalb nicht nur ihren Schicksalsschlag verarbeiten, sondern im besten Fall auch anderen helfen. "Es fragen mich einfach so oft Bekannte, die in einer ähnlichen Situation stecken: 'Hey, Rebecca, was soll ich tun?'" Das Buch solle dann hoffentlich eine kleine Stütze sein und betroffenen Angehörigen zeigen können: "Du bist nicht alleine."

