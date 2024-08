Schauspielerin schockt Fans! Star findet mutmaßlich giftige Frucht und beißt ab

England (Vereinigtes Königreich) - Ihren Zuschauern auf TikTok jagt sie einen großen Schrecken ein: Schauspielerin Alicia Silverstone (47, "Clueless – Was sonst!") filmt sich beim Essen einer potenziell giftigen Frucht! Jetzt rätselt das Internet, wie es ihr geht ...

Alicia Silverstone (47) schockierte ihre Fans! © Bildmontage: Screenshot/TikTok/aliciasilverstone

Silverstone teilte am vorgestrigen Montag (Ortszeit) den ominösen Clip mit dem Titel "Was zur Hölle ist das!? Ich bin in England und kann es nicht verstehen", der bereits mehr als 1,9 Millionen Mal aufgerufen wurde, auf TikTok.

"Ich habe etwas entdeckt, von dem ich nicht weiß, was es ist und ich brauche eure Hilfe", so die Darstellerin zu ihren Fans. Daraufhin hält sie eine orangefarbene Beere mit Samen in die Kamera.

"Ich habe einfach hineingebissen, weil es auf der Straße lag und wir darüber diskutiert haben, ob es eine Tomate ist oder nicht", so die leichtsinnige 47-Jährige. Daraufhin knabberte sie erneut an der Frucht die laut ihr "fast wie eine Paprika" ist.

Mehrere Nutzer behaupteten daraufhin in den Kommentaren, dass es sich hierbei um eine Korallenstrauch (auch Jerusalemkirsche genannt) handele. "Geht es Alicia gut? Wir brauchen ein Update!", so ein Nutzer.