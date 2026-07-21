Schicksalsschlag für Reality-Star: "Beauty & The Nerd"-Bekanntheit verliert ihr Baby
Oberhausen/Köln - Schicksalsschlag für "Beauty & The Nerd"-Bekanntheit Babu (bürgerlich Pia, 32). Der Reality-Star und ihr Partner haben eine Fehlgeburt erlitten.
Diese herzzerreißende Neuigkeit hat Babu auf ihrem Instagram-Profil verraten. "Ich bekomme viele Nachrichten, wann ich wieder in Shows zu sehen bin, oder ob ich noch Reality mache", schreibt sie in einer Story.
Allerdings gebe es einen Grund, wieso die 32-Jährige und ihr Mann in diesem Jahr mehrere Formate haben absagen müssen. Eigentlich sei es auch ein schöner Grund gewesen, doch das habe sich schlagartig geändert.
"Wir waren schwanger, haben aber vor drei Wochen unser Baby in der zwölften Schwangerschaftswoche verloren", gibt Babu preis.
Eigentlich sei es geplant gewesen, ihre Schwangerschaft publik zu machen, doch kurz bevor das Paar dies machen wollte, sei "der kleine Engel leider von uns gegangen".
Aus diesem Grund habe sich Babu in den vergangene Wochen zurückgezogen und nicht mehr so viel gepostet. Sie und ihr Mann haben die herzzerreißende Nachricht erst einmal verarbeiten müssen.
"Beauty & The Nerd"-Star Babu bittet, von Beileidsbekundungen abzusehen
An ihre Anhänger hat die 32-Jährige allerdings noch ein Anliegen. Sowohl sie als auch ihr Partner bitten darum, von Beileidsbekundungen abzusehen.
"Ich weiß, dass es euch leidtut und dass ihr die beste Community seid!", so die "Beauty & The Nerd"-Bekanntheit.
Aber Babu kündigt auch schon ihre Rückkehr in den sozialen Medien an, sobald es ihr wieder besser gehe. "Bald kommt wieder mehr", macht die Oberhausenerin klar.
Nach ihrer Teilnahme an der fünften Staffel von "Beauty & The Nerd" im Jahr 2024 hat Babu ihr Privatleben weitestgehend aus der Öffentlichkeit herausgehalten.
Auch ihren Partner, mit dem sie seit dem vergangenen Herbst zusammen ist, hielt sie konsequent geheim. Erst vor wenigen Monaten zeigte sie auf Instagram erstmals ein Foto, auf dem sein Gesicht zu sehen war.
Titelfoto: Bildmontage: Instagram/babuu.official (Screenshots)