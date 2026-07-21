Schicksalsschlag für Reality-Star: "Beauty & The Nerd"-Bekanntheit verliert ihr Baby

Oberhausen/Köln - Schicksalsschlag für "Beauty & The Nerd"-Bekanntheit Babu (bürgerlich Pia, 32). Der Reality-Star und ihr Partner haben eine Fehlgeburt erlitten.

"Beauty & The Nerd"-Bekanntheit Babu hat in der zwölften Schwangerschaftswoche ihr ungeborenes Kind verloren. © Bildmontage: Instagram/babuu.official (Screenshots)

Diese herzzerreißende Neuigkeit hat Babu auf ihrem Instagram-Profil verraten. "Ich bekomme viele Nachrichten, wann ich wieder in Shows zu sehen bin, oder ob ich noch Reality mache", schreibt sie in einer Story.

Allerdings gebe es einen Grund, wieso die 32-Jährige und ihr Mann in diesem Jahr mehrere Formate haben absagen müssen. Eigentlich sei es auch ein schöner Grund gewesen, doch das habe sich schlagartig geändert.

"Wir waren schwanger, haben aber vor drei Wochen unser Baby in der zwölften Schwangerschaftswoche verloren", gibt Babu preis.

Eigentlich sei es geplant gewesen, ihre Schwangerschaft publik zu machen, doch kurz bevor das Paar dies machen wollte, sei "der kleine Engel leider von uns gegangen".

Aus diesem Grund habe sich Babu in den vergangene Wochen zurückgezogen und nicht mehr so viel gepostet. Sie und ihr Mann haben die herzzerreißende Nachricht erst einmal verarbeiten müssen.