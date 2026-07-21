Vorwürfe gegen Charlie Sheen: Tochter Sami rechnet mit ihrem Vater ab
Malibu (USA) - Sami Sheen (22) lässt kein gutes Haar an ihrem berühmten Vater Charlie Sheen (60). Im Netz teilte das Erotik-Model jetzt gegen den Sitcom-Star aus.
Als Frauenheld und Lebemann aus der Erfolgsserie "Two and a Half Men" verdiente Charlie Sheen Millionen, doch seine Tochter scheint von diesem Vermögen - oder dem, was davon noch übrig ist - nichts zu sehen.
Bei TikTok machte das "OnlyFans"-Model seinem Ärger nun lautstark Luft: Nachdem zahlreiche User der 22-Jährigen immer wieder unterstellt hatten, auf Kosten ihres prominenten Papas zu leben, platzte Sami der Kragen.
"Diese Kommentare frustrieren mich so sehr, weil dieser Mann mir seit über vier Jahren keinen einzigen Cent gegeben hat", schimpfte die Influencerin, deren Videos auf der Plattform knapp 300.000 Menschen verfolgen.
Seit ihrem 18. Lebensjahr habe sie sich ihren kostspieligen Lebensstil inklusive Luxus-Strandhaus, Protz-Auto und teurer Beauty-Eingriffe vollständig selbst finanziert, stellte Sami klar und betonte, dass ihr Vater ihr bei "verdammt noch mal nichts" helfe.
Charlie Sheen und Tochter Sami haben ein angespanntes Verhältnis
Ein Punkt scheint die Promi-Tochter dabei besonders wütend zu machen: Während sie selbst seit Jahren keinerlei finanzielle Unterstützung erhalte, sei Papa Charlie gegenüber ihrer jüngeren Schwester Lola (21) weitaus großzügiger.
Erst kürzlich habe sie erfahren, dass der Schauspieler ihrer Schwester ein Auto gekauft und in bar bezahlt habe. "Also habe ich ihn gefragt, ob er mir für denselben Preis ein Pferd kaufen könnte, und das war das letzte Mal, dass wir miteinander gesprochen haben", stellte sie klar.
Ihr luxuriöses Strandhaus habe nicht ihr Vater finanziert. "Diese Brüste waren es", erklärte Sami und spielte damit auf ihre erfolgreiche "OnlyFans"-Karriere an.
Die Schwestern Sami und Lola gingen aus Charlie Sheens zweiter Ehe mit Schauspielerin Denise Richards (55) hervor. Während der TV-Star zur Älteren der beiden kaum noch Kontakt hat, gilt sein Verhältnis zu ihrer jüngeren Schwester als deutlich enger.
Titelfoto: Fotomontage: Screenshot/Instagram/samisheen, DOMINIK BINDL / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP