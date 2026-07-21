Vorwürfe gegen Charlie Sheen: Tochter Sami rechnet mit ihrem Vater ab

Malibu (USA) - Sami Sheen (22) lässt kein gutes Haar an ihrem berühmten Vater Charlie Sheen (60). Im Netz teilte das Erotik-Model jetzt gegen den Sitcom-Star aus.

Charlie Sheen (60) und seine Tochter Sami (22) haben kaum noch Kontakt. © Fotomontage: Screenshot/Instagram/samisheen, DOMINIK BINDL / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Als Frauenheld und Lebemann aus der Erfolgsserie "Two and a Half Men" verdiente Charlie Sheen Millionen, doch seine Tochter scheint von diesem Vermögen - oder dem, was davon noch übrig ist - nichts zu sehen.

Bei TikTok machte das "OnlyFans"-Model seinem Ärger nun lautstark Luft: Nachdem zahlreiche User der 22-Jährigen immer wieder unterstellt hatten, auf Kosten ihres prominenten Papas zu leben, platzte Sami der Kragen.

"Diese Kommentare frustrieren mich so sehr, weil dieser Mann mir seit über vier Jahren keinen einzigen Cent gegeben hat", schimpfte die Influencerin, deren Videos auf der Plattform knapp 300.000 Menschen verfolgen.

Seit ihrem 18. Lebensjahr habe sie sich ihren kostspieligen Lebensstil inklusive Luxus-Strandhaus, Protz-Auto und teurer Beauty-Eingriffe vollständig selbst finanziert, stellte Sami klar und betonte, dass ihr Vater ihr bei "verdammt noch mal nichts" helfe.