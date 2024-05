Schlager-Star liegt stundenlang am Strand und verletzt sich schwer

Für Hits, wie "Unbeschreiblich weiblich - Umständlich männlich" wurde Rosanna Rocci (55) gefeiert. © Bodo Schackow/dpa

Wie die Schlagersängerin gegenüber "Bild" erklärte, habe sie sich gleich am ersten Tag den "schlimmsten Sonnenbrand ihres Lebens" geholt. "Ich lag sechs Stunden am Strand in der prallen Sonne - ohne mich eingecremt zu haben. Das war ein Riesen-Fehler", so die 55-jährige Rosanna Rocci.

Auf Sonnencreme würde die Sängerin hingegen generell verzichten, da sie Chemiecocktails nicht auf ihrer Haut wolle. Daher nutze sie nur natürliche Öle mit Lichtschutzfaktor: "Meine Mischung hatte ich nur leider zu Hause vergessen."

Das Ausmaß ihrer Verletzungen offenbarte sich wohl erst im Hotel. Die Sängerin habe sich beim Blick in den Spiegel regelrecht erschrocken: "Ich war im Gesicht und am ganzen Körper feuerrot. (...) Meine Haut war entzündet und brannte. Dazu habe ich plötzlich furchtbar gefroren."

Mit Quark und Gurke soll sie ihr Schmerzleiden gelindert haben. Cortison-Salbe habe sie abgelehnt. Für drei Tage konnte die 55-Jährige ihr Zimmer nicht verlassen. Sie sei zu schwach gewesen, konnte mit ihren brennenden Füßen nicht einmal auftreten. "Wenn ich mit der Hand in mein Gesicht fasste, fühlte sich das wie eine Rasierklinge an", berichtete Rosanna Rocci.

Ihren Auftritt performte die Sängerin dennoch professionell. Auf dem Heimweg setzte bereits die Häutung der Brandstellen ein. Die Künstlerin gesteht: "Das war mir furchtbar unangenehm."

Immerhin scheint ihr das Fiasko eine Lehre gewesen zu sein: "Ich könnte mich ohrfeigen, dass ich ohne Schutz in die Sonne gegangen bin! Das wird mir nicht noch mal passieren", verspricht die 55-Jährige.