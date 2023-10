Schlagerstar DJ Ötzi präsentiert "MountainMania": Kölner Lanxess Arena wird zu Après-Ski-Paradies!

DJ Ötzi (52) landete in den vergangenen Jahren etliche Hits. Nun präsentiert er die "MountainMania". © Bodo Schackow/dpa

Wie die Kölner Lanxess Arena am heutigen Freitag in einer Mitteilung verkündete, soll das Mega-Event am 8. November 2024 in der Domstadt steigen.

Schlagerfans erwartet dabei jedoch nicht nur ein breites musikalisches Programm, sondern ein hautnahes Après-Ski-Erlebnis mit allem, was dazu gehört! So bringe DJ Ötzi "das typische und originale österreichische Hüttenflair einfach nach Köln".

"Die ganze Halle wird zum Erlebnisraum und zur Wintersportarena", wie die Veranstalter versprachen. "Es ist ein völlig neues Konzept, ein 360-Grad-Erlebnis für alle Sinne und ein Event der Superlative."

Besucher dürften sich demnach auf eine spektakuläre Show bis in die frühen Morgenstunden freuen - untermalt von uriger Original-Deko aus Österreich, einer in ein Bergpanorama eingebetteten Bühne und einer Auswahl an mehreren Schirmbars und Imbisshütten. Auch "einige Überraschungen" würden auf die Fans warten, wie es hieß.



Doch nicht nur in Köln heißt es im kommenden Jahr "Après-Ski wie nie", auch Schlagerfans in Stuttgart (30. November 2024), Hamburg (6. Dezember 2024) und Berlin (15. März 2025) kommen auf ihre Kosten.