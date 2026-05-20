Schock-Beichte: Kylie Minogue enthüllt zweite Krebs-Diagnose

Los Angeles (USA) - Schockierende Beichte von Pop-Ikone Kylie Minogue (57). In ihrer neuen Netflix -Dokumentation "Kylie" macht die Sängerin jetzt öffentlich, dass sie 2021 erneut an Krebs erkrankt war, jahrelang hielt sie die Diagnose geheim.

Kylie Minogue (57) hat eine Netflix-Dokumentation über ihr Leben veröffentlicht. © Courtesy of Context Management/Netflix © 2026

Bereits 2005 kämpfte Kylie gegen Brustkrebs. Damals wurde ihre Erkrankung weltweit bekannt. Doch wie die Sängerin nun in der Netflix-Doku erzählt, erhielt sie 2021 erneut eine Krebs-Diagnose.

"Ich fühlte mich wie nur noch eine leere Hülle", sagt Minogue darin. Die Australierin habe sich damals bewusst entschieden, nicht erneut öffentlich darüber zu sprechen.

Stattdessen zog sie sich zurück und konzentrierte sich auf ihre Behandlung und Genesung. Heute gehe es ihr wieder gut.

Mit ihrer Offenheit möchte Kylie vor allem andere Menschen sensibilisieren. In der Doku ruft sie dazu auf, Vorsorge-Untersuchungen ernst zu nehmen und regelmäßig Check-ups wahrzunehmen.