Schockierende Beichte: Drew Barrymore wollte sich das Leben nehmen

Los Angeles - Es ist ein trauriges Geständnis, mit dem sich Schauspielerin Drew Barrymore (48) jetzt an die Öffentlichkeit gewagt hat: Der Hollywoodstar wollte sich das Leben nehmen. Und das bereits zweimal!

Schauspielerin Drew Barrymore (48) wollte sich zweimal das Leben nehmen. © ANGELA WEISS / AFP

In der jüngsten Ausgabe ihrer Talkshow "The Drew Barrymore Show" am vergangenen Mittwoch wurde es plötzlich sehr ernst, intim und emotional: Im Gespräch mit US-Sängerin Madison Beer (24) sprach die "50 erste Dates"-Darstellerin schonungslos offen über ihre schwere Vergangenheit und gestand, dass sie bereits zweimal Selbstmord begehen wollte.



Auslöser für das schockierende Geständnis der zweifachen Mama war ihr Gast: Denn Madison Beer hatte in der Talkshow von ihren eigenen Suizidgedanken erzählt, was die Schauspielerin dazu brachte, auch über die dunkelste Zeit in ihrem Leben zu sprechen.

Barrymore hatte in der Vergangenheit schon häufiger von ihrer schwierigen Kindheit, ihren Alkoholproblemen und dem frühen Drogenmissbrauch berichtet. Jetzt offenbarte die 48-Jährige, dass sie in ihrem Leben zweimal keinen Ausweg mehr gesehen habe.



"Ich weiß nicht, ob ich die Erde wirklich verlassen wollte. Aber ich war so verzweifelt, dass ich nicht mehr wusste, wohin ich mich wenden sollte", so die Moderatorin.