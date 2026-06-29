Seit 2018 geschieden: RTL-Moderatorin Janin Ullmann plaudert über ihr aktuelles Liebesleben

Köln - Vom Erfurter Plattenbau zur RTL -Moderatorin: Janin Ullmann (44) hat in ihrem Leben bereits viel erlebt. Unter anderem hat sie eine Scheidung hinter sich. Doch wie sieht ihr aktuelles Liebesleben aus?

Janin Ullmann (44) hat ihren aktuellen Beziehungsstatus verraten. © Rolf Vennenbernd/dpa

"Ich bin Single", verrät die 44-Jährige in einem Gespräch gegenüber "Bild", auf die Frage, ob sie in einer Beziehung sei.

Die "Lotta in Love"-Hauptdarstellerin war von 2008 bis 2018 mit ihrem Schauspielkollegen Kostja Ullmann (42) liiert, ehe das Beziehungs-Aus kam.

Immer wieder erhalte sie auch Komplimente, und vor allem eins, welches sie jüngst erhalten hat, habe sie berührt. "Ich finde dich wirklich sehr heiß. Nicht wegen deines Aussehens. Es liegt an deinen Inhalten", habe ein Mann zu ihr gesagt.

Denn Janin habe gelernt, dass Männer es am Anfang einer Beziehung toll finden, wenn man finanziell auf Augenhöhe sei.

"Aber was sie eigentlich damit meinen, ist oft, dass die Frau doch gerne eine Stufe darunterstehen darf", so die 44-jährige Ex-VIVA-Moderatorin.