Benny Blanco gibt private Einblicke: So ist die Beziehung zu Selena Gomez!

Seit 2023 sind Selena Gomez (31) und Benny Blanco (36) liiert.

Am Dienstagabend war der Musikproduzent zu Gast in der "The Howard Stern Show". Dort plauderte der 36-Jährige über seine Beziehung zu dem ehemaligen Disney-Star.

Immer wieder schwärmte er von seiner Freundin: "Sie ist die Coolste, die Netteste, die Süßeste, einfach alles!" Außerdem könne er sich ein Leben ohne Selena Gomez an seiner Seite nicht mehr vorstellen.

Wenig später verriet er seinen nächsten Wunsch: Er möchte unbedingt Papa werden! "Das ist sozusagen mein nächstes Ziel auf der Liste. Ich [...] habe viele Neffen. Das ist mein Ding, ich liebe es, mit Kindern zusammen zu sein", so Blanco.

Bei so viel positiven Worten über die Brünette wollte Moderator Howard Stern (70) schließlich wissen, wann er seiner "sehr berühmten Freundin Selena" einen Antrag machen werde. Blanco lachte die Frage weg, schien aber nicht abgeneigt. Ob bei den beiden bald die Hochzeitsglocken läuten?

Stern machte dem Lockenkopf gleich einen Vorschlag: "Wie wäre es mit einem Ring zum ersten Jahrestag?" Benny lachte wieder nur.