Selena Gomez sagt Ja! So pompös soll die starbesetzte Hochzeit werden

Selena Gomez (32) und Benny Blanco (37) geben sich im September das Jawort. © Chris Pizzello/Invision/AP/dpa

Bereits im September soll die Trauung im US-Bundesstaat Kalifornien stattfinden.

Wie Page Six berichtete, haben die beiden Stars nicht nur einen Tag für ihre Feier eingeplant.

Alle Gäste - darunter auch einige Promis - sollen das Hochzeitspaar ganze zwei Tage lang hochleben lassen.

Trotz prominenter Namen seien die Feierlichkeiten im engen Freundes- und Familienkreis geplant.

"Auch wenn es eine private Feier mit Freunden und Familie wird, stehen viele große Namen auf der Gästeliste - darunter Taylor Swift und Travis Kelce, Selenas Co-Stars aus 'Only Murders in the Building' sowie Musikgrößen aus Bennys Umfeld, mit denen er befreundet ist oder bereits zusammengearbeitet hat", so ein Insider.