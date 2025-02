Selena Gomez lässt Bombe platzen: Fans können sich auf etwas Besonderes freuen

Außerdem ist der erste Song "Scared of Loving You" bereits jetzt auf allen Streaming-Plattformen verfügbar, wie Selena in ihrem neuesten Reel verkündet.

In ihrem Beitrag teilte sie außerdem süße Pärchenbilder, die sie glücklich mit dem 36-jährigen Musikproduzenten an ihrer Seite zeigen.

Die 32-jährige Sängerin gab am Donnerstag auf Instagram bekannt, dass sie am 21. März ihr brandneues Album zusammen mit ihrem Verlobten Benny Blanco veröffentlichen wird.

Darin zeigt sie romantische Momente im Disneyland Park in Kalifornien, in denen sie das Leben mit ihrem zukünftigen Ehemann Benny in vollen Zügen genießt – und das Ganze wird von ihrem neuen Song untermalt.

Selena und Benny haben bereits zusammen an der Single "Single Soon" (2023) und dem Track "I Can’t Get Enough" von ihrem letzten Album "Rare"(2020) gearbeitet.