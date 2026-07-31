Seltene Ehre: Theatermacher bekommt Stern auf der Reeperbahn

Hamburg - Seltene Ehre: Weil er Hamburgs Theater- und Kulturlandschaft sowie den Stadtteil St. Pauli in den vergangenen Jahrzehnten stark geprägt hat, ist der Theatergründer Corny Littmann (73) mit einem Stern auf der Reeperbahn ausgezeichnet worden.

Theatergründer, Regisseur und Schauspieler Corny Littmann (73) bekam seinen eigenen Stern auf der Reeperbahn. © Ulrich Perrey/dpa

Damit ist der 73-Jährige erst die zweite Persönlichkeit, der diese Ehre zuteil wird. Der erste Stern der Stadt wurde 1996 für Hamburgs Ehrenbürger Udo Lindenberg verlegt.

"Ein Stern an der Reeperbahn, direkt vor dem Schmidt Theater - ohne Udo nahetreten zu wollen: Das ist für mich ab sofort die schönste Gehwegplatte auf dem Kiez", sagte Littmann laut Mitteilung.

Er ist Mitgründer und Leiter von gleich drei Theatern auf der Hamburger Reeperbahn: Dem Schmidt Theater, dem Schmidts Tivoli und dem Schmidtchen.

In diesem Jahr feierte Littmann sein 50-jähriges Bühnenjubiläum. Einige Jahre lang war er auch Präsident des Fußballvereins FC St. Pauli.