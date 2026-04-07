Senna Gammour wehrt sich gegen Bodyshaming: "Seit wann sind 60 Kilo ein Problem?"

Berlin - Ex-Monrose-Mitglied Senna Gammour (46) meldet sich klar gegen Bodyshaming zu Wort. Auf Instagram setzte die Sängerin ein Statement, das sich nicht nur gegen Kritik an ihrem Körper, sondern gegen Frauenhass im Netz richtet.

Sängerin Senna Gammour (46) kontert Kritik an ihrem Körper. (Archivfoto) © Carsten Koall/dpa

"Ich wiege 60 Kilo und für mich war mein Körper nie ein Thema. Dass Menschen sich daran stören, sagt mehr über sie als über mich", schreibt die 46-Jährige. Dann stellt sie die Fragen: "Seit wann muss sich eine Frau Mitte 40 für ihr Aussehen oder Gewicht rechtfertigen? Und seit wann sind 60 Kilo überhaupt ein Problem?"

Die Podcasterin betont, dass sich Frauen weder für ihr Gewicht noch für ihren Beziehungsstatus rechtfertigen müssten. "Ich finde es ehrlich erschreckend, wie selbstverständlich Frauen für alles bewertet werden - ihren Körper, ihr Alter, ihren Beziehungsstatus", so Senna.

Dabei richtet sich ihre Kritik nicht nur an Männer. Auch Frauen, die über Äußerlichkeiten urteilen, tragen laut der ehemaligen Popstar-Kandidatin dazu bei, dass Frauenhass im Netz am Leben bleibt.