22.05.2026 14:09 Nach Tod von Schauspieler-Sohn Remo Pollert (†19): Vater spricht über schweren Verlust

Nach Tod von Remo Pollert (†19), dem Sohn der Schauspielerin Lara Joy Körner meldet sich nun auch Vater Heiner Pollert zu Wort und spricht über seine Trauer.

Von Marco Schimpfhauser

München - Er war glücklich in seiner letzten Partynacht. Das erzählen die Freunde des tödlich verunglückten Remo Pollert (†19) seinen Eltern – der Schauspielerin Lara Joy Körner (47) und dem Unternehmer Heiner Pollert (67). Das Paar hatte drei gemeinsame Kinder.

Schauspielerin Lara Joy Körner (47, l.) und der Unternehmer Heiner Pollert (67) waren von 2005 bis 2013 verheiratet und hatten drei gemeinsame Kinder. (Archiv) © IMAGO / Lindenthaler Sie standen am Mittwochabend zusammen mit rund 50 Freunden und Mitschülern des 19-Jährigen vor dem Münchner "Blitz Club". Dort verbrachte Remo seine letzten fröhlichen Stunden, ehe er am 9. Mai gegen 9.45 Uhr von einer Passantin tot an der Ludwigsbrücke in der Isar entdeckt wurde. Vater Heiner hat sich in diesem Umfeld mit der "Bild"-Zeitung unterhalten. "Die Trauerbewältigung ist noch nicht abgeschlossen, sie hat erst begonnen", so der Anwalt und Unternehmer. Promis & Stars Überraschung bei Ochsenknechts: Wilson Gonzalez verkündet Verlobung Neben dem Vater des verunglückten Elftklässlers steht dessen langjähriger Freund und Wegbegleiter Sascha. Ihn habe der Trauernde sofort nach der Nachricht des Todes angerufen.

Vater verzweifelt: "Wie kann ich wieder nach Luft schnappen?"