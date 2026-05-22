Nach Tod von Schauspieler-Sohn Remo Pollert (†19): Vater spricht über schweren Verlust
München - Er war glücklich in seiner letzten Partynacht. Das erzählen die Freunde des tödlich verunglückten Remo Pollert (†19) seinen Eltern – der Schauspielerin Lara Joy Körner (47) und dem Unternehmer Heiner Pollert (67). Das Paar hatte drei gemeinsame Kinder.
Sie standen am Mittwochabend zusammen mit rund 50 Freunden und Mitschülern des 19-Jährigen vor dem Münchner "Blitz Club".
Dort verbrachte Remo seine letzten fröhlichen Stunden, ehe er am 9. Mai gegen 9.45 Uhr von einer Passantin tot an der Ludwigsbrücke in der Isar entdeckt wurde.
Vater Heiner hat sich in diesem Umfeld mit der "Bild"-Zeitung unterhalten. "Die Trauerbewältigung ist noch nicht abgeschlossen, sie hat erst begonnen", so der Anwalt und Unternehmer.
Neben dem Vater des verunglückten Elftklässlers steht dessen langjähriger Freund und Wegbegleiter Sascha. Ihn habe der Trauernde sofort nach der Nachricht des Todes angerufen.
Vater verzweifelt: "Wie kann ich wieder nach Luft schnappen?"
"Sascha hat vor 40 Jahren seinen 19-jährigen Bruder verloren. Ich habe ihn gefragt: Wie kann ich wieder nach Luft schnappen, um zu atmen?" Das "Blitz" hat an diesem Tag extra geöffnet.
Großmutter Diana Körner (81) – ebenfalls Schauspielerin, unter anderem bekannt aus 100 Episoden "Samt und Seide" oder über 50 Folgen "Forsthaus Falkenau" – war ebenfalls vor Ort.
Lara Joy Körner – mit der Heiner Pollert auch trotz Trennung noch ein gutes Verhältnis pflegt – hat sich mit der Familie ins Innere des Clubs zurückgezogen. Für einen öffentlichen Auftritt ist es ihr wohl noch zu früh.
Die beiden waren von von 2005 bis 2013 verheiratet. Nun geben sie sich gegenseitigen Halt in der schweren Zeit der Trauer.
Denn auch der Vater hat mit der Situation zu kämpfen. Ob es ein Trost ist, dass sein Spross in den letzten Stunden vor dem tragischen Unfall glücklich feierte, wird er gefragt. "Ich weiß es noch nicht", muss dieser gestehen. "Vielleicht später einmal."
Titelfoto: IMAGO / Lindenthaler