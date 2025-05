Serkan Yavuz trauert kaputter Ehe mit Samira hinterher: "Sie ist für mich die Frau auf Erden!"

Regensburg - Auch einige Monate nachdem sich Ehefrau Samira (31) von Serkan Yavuz (32) getrennt hat, hat der Reality-Star noch immer an dem Beziehungsaus zu knabbern.

Serkan Yavuz (32) ist nach der Trennung für mehrere Wochen untergetaucht, inzwischen aber wieder zurückgekehrt in die Öffentlichkeit. © Bildmontage: Instagram/serkan_yavuz (Screenshots, 2)

Das hat der Familienvater in seiner aktuellen Instagram-Story verraten. "Ich empfinde für die Frau so viel, das kann man nicht in Worte fassen [...]. SIE ist für mich DIE Frau auf Erden", betont Serkan darin.

Dementsprechend könne er sich aktuell auch nicht vorstellen, noch einmal mit einer anderen Frau gemeinsam Nachwuchs zu bekommen.

"Meine Kinder sind pure Liebe und auch mit der Person, für die ich alles empfinde", beteuert der 32-Jährige, der aus diesem Grund auch bezweifelt, dass er "jemals wieder so lieben kann, wie ich es bei Samira tue oder eine Partnerschaft, wie mit ihr führen kann".

Zumal seine Ex-Frau sich ihm gegenüber nach seinen Eskapaden fair verhalten würde - insbesondere beim Umgang mit den gemeinsamen Töchtern Valea und Nova, die er auch nach dem Beziehungsaus noch immer täglich sehen würde.