Sexiest Woman Alive verwirrt ihre Fans: "Zeigst du uns Golf-Tipps oder deine Brüste?"

USA - So schön kann Golf-Training sein: Die "Sexiest Woman Alive" Paige Spiranac (29) gibt auf Instagram mal wieder Tipps zu ihrem Lieblingssport. Viele ihrer Fans scheinen aber ein wenig abgelenkt zu sein ...

Paige Spiranac (29) hat eine ganz eigene Art, ihren Fans Golf-Nachhilfe zu geben. © instagram.com/_paige.renee

Wie hält man einen Golf-Schläger richtig und wie kann man seinen "Grip", also die korrekte Handhaltung am Griff, ganz einfach von zu Hause aus trainieren? Genau auf diese Fragen geht die 29-Jährige in ihrem aktuellen Instagram-Video ein.

Dazu zeigt sich die Blondine in einem ganz besonderen Trainings-Outfit: Neben engen schwarzen Leggings trägt sie auch noch ein knappes und sehr tief ausgeschnittenes weißes Oberteil, wodurch sie ihren Zuschauern jede Menge Dekolleté präsentiert.

Der Clip löst bei ihren 3,7 Millionen Followern auch direkt riesige Begeisterung aus - innerhalb von 24 Stunden hat der Post bereits mehr als 1,6 Millionen Aufrufe und knapp 100.000 Likes erhalten.

Extrem unterhaltsam wird es außerdem im Kommentarbereich unter dem Beitrag. Denn dort lassen nicht nur Tausende User freche Sprüche ab oder bringen ihre Bewunderung für die schöne US-Amerikanerin zum Ausdruck - nein, Paige Spiranac macht sich auch noch einen Spaß daraus, schlagfertige Antworten auf die Kommentare zu geben.

So fragt ein Instagram-Nutzer zum Beispiel: "Was zeigst Du uns da eigentlich: Golf-Tipps oder Deine Brüste?" Worauf die Influencerin ganz locker antwortet: "Warum nicht beides?"