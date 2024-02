"Sexueller Angriff auf eine verletzliche Person": Nächste Anzeige gegen Gérard Depardieu!

Gegen Depardieu wird in Frankreich zudem in zwei Fällen wegen Vergewaltigung und in einem Fall wegen sexueller Übergriffe ermittelt.

Die Anzeige wurde am 9. Januar von einer Frau in einem Pariser Kommissariat gestellt. Die Vorwürfe beziehen sich demnach auf den März 2014.

Der Schauspieler wurde bereits von namhaften Persönlichkeiten beschuldigt. © dpa/BELGA/Thierry Roge

Im Dezember zeigte die spanische Journalistin und Schriftstellerin Ruth Baza (51) Depardieu in Spanien wegen Vergewaltigung an. Die Tat ereignete sich demnach 1995 in Paris.

Im Oktober hatte Depardieu die in Frankreich gegen ihn erhobenen Vorwürfe in einem offenen Brief zurückgewiesen, der in der Zeitung "Le Figaro" veröffentlicht wurde.

Der Schauspieler gehört zu den bekanntesten Filmstars Frankreichs. Er arbeitete mit den bedeutendsten Regisseuren und Schauspielerinnen des Landes zusammen und kommt auf mehr als 200 Filme.