Sharon Stone sexuell belästigt: "Er hielt mir seinen Penis direkt ins Gesicht!"

Los Angeles (Kalifornien/USA) - Hollywoodstar Sharon Stone (65) bricht ihr Schweigen: Die Schauspielerin wurde zu Beginn ihrer Karriere in den 80er-Jahren Opfer eines sexuellen Übergriffs.

Durch ihre Rolle in "Basic Instinct" wurde Sharon Stone (65) zum Sexsymbol. © Monica Schipper/Getty Images via AFP

Jahrzehntelang blieb sie stumm, jetzt packt Sharon Stone aus!

Wie unter anderem das US-Magazin Variety berichtete, sprach die Hollywood-Schönheit in einem Podcast erstmals über ihre Erfahrungen mit sexueller Belästigung in ihrer Branche, die sie selbst vor vielen Jahren am eigenen Leib spüren musste.

In dem Format "Let's Talk Off Camera" mit Kelly Ripa (53) nahm die heute 65-Jährige kein Blatt vor den Mund und berichtete von einem traumatischen Erlebnis, das inzwischen bereits rund 40 Jahre zurückliegt, sie aber bis heute zu verfolgen scheint.



Als junge aufstrebende Schauspielerin sollte die damals Mitte-20-Jährige den Chef von Sony kennenlernen, wie der "Basic Instinct"-Star im Interview erzählte.

Sie sei "so aufgeregt" gewesen und habe für diesen wichtigen Anlass "ein besonderes Outfit" aus dem Schrank gekramt, erinnerte sich Stone: eine Ralph-Lauren-Jacke mit Rüschen, einen Jeansrock und Cowboystiefel.

Das Treffen mit dem einflussreichen Sony-Boss sei dann aber vollkommen anders abgelaufen, als sie es sich vorgestellt habe.

In seinem Büro habe Stone sich auf die Couch gesetzt, die so tief gewesen sei, "dass sie praktisch auf dem Boden stand". Ihr Gegenüber, dessen Namen der Filmstar nicht nennen wollte, habe sie mit Komplimenten überschüttet und ihr Honig um den Mund geschmiert.

"Oh, es stimmt, was man über dich sagt, du bist die Schönste! Wir haben seit Jahrzehnten niemanden mehr wie dich gesehen. Alle reden über dich und schauen dich an", habe der Mann ihr geschmeichelt, ehe er sich plötzlich direkt vor sie gestellt habe.