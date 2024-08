Skandal im Pflegeheim? Zico Banach erhebt schwere Vorwürfe - Oma wäre fast gestorben!

Köln - Reality-Star Zico Banach (33) meldete sich jüngst mit schweren Vorwürfen zu Wort, nachdem er seine Oma in einer Pflegeeinrichtung besucht hatte . Bei Instagram schilderte der ehemalige "Köln 50667"-Darstellerin, was vorgefallen war.

Zico Banach (33) erhob bei Instagram schwere Vorwürfe gegen das Personal eines Pflegeheims, in dem die Oma des TV-Darstellers lebt. © Bildmontage: Instagram/zicoriccardo (Screenshots)

Auf seinem Instagram-Kanal verbreitet der Verlobte von Schauspielerin Pia Tillmann (36) für gewöhnlich gute Laune, teilt lustige Einblicke in den gemeinsamen Familienalltag oder versorgt seine rund 215.000 Fans mit Kochvideos.

Am Dienstag schlug Zico allerdings ganz andere Töne an! Anlass war ein Besuch im Pflegeheim seiner Oma gewesen, die am vergangenen Wochenende Geburtstag hatte. Der 33-Jährige war deshalb gemeinsam mit seiner Mutter in die Einrichtung nach Münster gefahren, wo jedoch eine böse Überraschung auf die beiden wartete.

"Ich war am Sonntag da und ihr [der Oma] ging's richtig, richtig dreckig", berichtete Zico mit ernster Miene in seiner Story und schilderte, dass seine Großmutter zu diesem Zeitpunkt schon seit ungefähr einer Woche kaum bis gar nichts gegessen und fast nichts getrunken habe.

Ursache war ein "starker Pilz im Mund", der seiner Oma starke Schmerzen bereitet habe, wie der Vater eines Sohnes erklärte und anklagte: "Es ist aber anscheinend niemanden aufgefallen, dass sie die Woche nichts gegessen hat. Es war sogar [...] teilweise so, dass sie ihr gar keinen Teller mehr hingestellt haben - die haben ihr also nichts mehr zu essen gegeben!"