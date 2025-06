"Die Stimme weggebrochen": So lief die Verlobung von Ex-"Bachelor" Sebastian Klaus ab

Hamburg/Italien - Erst seit wenigen Tagen ist bekannt: Ex-" Bachelor " Sebastian Klaus (37) und seine Jenny (27) sind verlobt ! Doch die Vorbereitungen für die Frage aller Fragen liefen alles andere als glatt, wie der 37-Jährige jetzt gestand.

Sebastian Klaus (37) und Jenny (27) hatten ihre Beziehung zunächst geheim gehalten, bevor es im August des vergangenen Jahres offiziell wurde. © Bildmontage Screenshots Instagram/_sebastianklaus_

"Ich war übrigens so aufgeregt und habe dem Moment so sehr entgegengefiebert. Wie oft wollte ich Jenny einfach von all dem erzählen und konnte es aber nicht", schreibt Sebastian auf Instagram. Zu den ehrlichen Worten gibt’s eine Fotostrecke – inklusive verliebter Blicke, Ringmoment und Segelboot-Kulisse.

Doch bis zum perfekten Antrag war es ein kleiner Hürdenlauf: Der Ring wurde anderthalb Monate vorher mit einer ihrer besten Freundinnen besprochen, doch das Schmuckstück ließ auf sich warten. "Ich musste mit dem Juwelier sprechen und darauf hoffen, dass das Flugzeug aus London Rückwind bekommt", so der ehemalige Bachelor.

Auch der geplante Bootstrip wurde zur kleinen Geduldsprobe: Eigentlich sollte Jenny überrascht werden, doch die "kleine Maus" wünschte sich selbst eine Fahrt. Also musste Sebastian spontan so tun, als wäre die Idee erst kurzfristig entstanden.

Die eigentliche Überraschung blieb aber glücklicherweise geheim: Auch die Lieblingsfotografin der beiden (Franka Ossola) hatte sich heimlich aufs Boot geschlichen, um im richtigen Moment alle Emotionen einzufangen.