Soap-Star Nadine Menz beklagt sich über Doppelmoral beim Altern im TV

Köln - Soap-Star Nadine Menz (36, " Unter uns ") beklagt den Umgang mit dem Altern von Schauspielerinnen in Film und Fernsehen.

Bei "Unter uns" verkörpert Nadine Menz (36) seit 2025 die Hotelkauffrau Naomi Schönfeld. (Archivfoto) © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Es sei nach wie vor ein großes Problem, dass Frauen in der Branche ab Mitte 40 "deutlich weniger stattfinden", sagte sie der Deutschen Presse-Agentur.

"Absurd finde ich vor allem die Sprünge bei Rollenangeboten: Erst spielt man den Teenager, dann die Mutter und gefühlt fünf Minuten später schon die Oma", sagte Menz. Im echten Leben liegen Jahrzehnte dazwischen, wie sie betont.

"Frauen wird im Film- und Fernsehgeschäft oft regelrecht verboten zu altern", so Menz. Bei Männern dagegen seien die Maßstäbe andere. Dort gelte das Älterwerden als "attraktiv, reif und charismatisch". "Diese Doppelmoral sollte so eigentlich nicht stattfinden."

Die 36-Jährige aus Bonn spielt seit 2025 die Rolle der Hotelkauffrau Naomi Schönfeld in der RTL-Serie "Unter uns", die in Köln gedreht wird.

Zudem war sie unter anderem schon bei "Die Rosenheim-Cops", "SOKO Stuttgart" und "Das Traumschiff" zu sehen. Schon in jungen Jahren stand Menz auf der Bühne.