"Sommerhaus"-Star Justine Dippl wettert gegen Ex Arben Zekic: "Erziehe unsere Kinder alleine"

"Es reicht! Was für ein charakterloser Mensch bist du eigentlich?", redet sich die Influencerin weiter in Rage.

"Ich sitze hier in diesem Haus, das wir gemeinsam angemietet haben, auf allen Kosten alleine mit den Kindern, ich erziehe unsere Kinder alleine, ich mache alles gerade alleine", wettert Justine in Richtung des 29-jährigen Busfahrers.

Das Ehe-Aus hat das Reality-Sternchen mächtig mitgenommen. © Instagram/justine_dippl (Screenshot)

Sie hoffe, dass das Karma siegt und er seine gerechte Strafe bekomme. Denn: "Das ist zu viel, das ist so was von zu viel", lässt sie ihre fast 130.000 Anhänger bei Instagram wissen.

Das Ehe-Aus scheint den Reality-TV-Star mächtig mitgenommen zu haben. Daher möchte sie sich nun ablenken. "Ich kann euch nur sagen, so schlecht wie jetzt ging es mir in meinem Leben noch nie. Ich habe jetzt die Koffer von meinen Kindern gepackt und wir fahren jetzt in den Urlaub und machen eine Auszeit. Ich muss hier raus", gibt Justine preis.

Sie hoffe nur, dass jeder das kriege, was er verdient - sie könne sich das Ganze nicht mehr bieten lasse.

Zudem habe sie auch gehofft, mit der Sache abschließen zu können, doch jeden Tag kommen neue Details ans Licht. Trotz allem vertraue sie darauf, dass sich alles schnell zum Guten wendet.