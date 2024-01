Mitten im Dschungelcamp: Sonja Zietlow verrät mit süßer Grußbotschaft privates Detail

Australien - Die Dschungelcamp -Moderatorin Sonja Zietlow (55) ist für ihre flapsigen Sprüche bekannt. Am gestrigen Freitagabend sorgte sie aber mit einer Grußbotschaft für eine Überraschung bei den Fans.

Normalerweise gibt die Rheinländerin selten Einblicke in ihr Privatleben. Umso überraschender ist es gewesen, dass sie bereits am Donnerstagabend eine weitere Botschaft verlauten ließ.

Denn mitten in der Unterhaltungsshow gab die gebürtige Bonnerin ein Update, was den Familienzuwachs angeht. "Ja, ich hab gestern ja schon gesagt - er ist tatsächlich gesund und munter auf der Welt, der kleine Samuel", so die "Dschungelcamp"-Ikone. Gemeinsam mit Co-Moderator Jan Köppen (40) schickte Sonja einen Handkuss in Richtung Kamera.

Bereits am Vortag kündigte Sonja schon eine süße Neuigkeit an: "Vielleicht kommt noch mein kleiner Großneffe auf die Welt, wir drücken die Daumen!"

Seit dem vergangenen Jahr fungiert Jan Köppen (40) als Co-Moderator des "Dschungelcamp"-Urgesteins. © Stefan Thoyah/RTL+/dpa

Denn die schlagfertige Moderatorin trauert um ihr verstorbene Stiefmutter (†75). Deshalb richtete Sonja aus dem australischen Busch rührende Grüße an das Krankenhaus daheim.

"Heute möchte ich mal einen kleinen Gruß absenden, und zwar an die Belegschaft der Intensivstation des Evangelischen Krankenhauses in Bergisch Gladbach. Vielen Dank", sagte Zietlow in der beliebten Reality-Show.

Wie "Bild" berichtet, ist Nora Zietlow, die Stiefmutter der 55-Jährigen, im Alter von 75 Jahren verstorben.

Für Sonja ist es aber nicht der erste Trauerfall gewesen, während sie in Down Under unterwegs ist. Schon während der 2009er-Staffel wurde ihr aus Deutschland mitgeteilt, dass ihr Vater verstorben sei.

Die Beisetzung ihrer Stiefmutter soll im Februar stattfinden. Dann werde die RTL-Sprücheklopferin allerdings wieder in der Heimat sein.