Rührende Geste im Dschungelcamp: Um wen Moderatorin Sonja Zietlow trauert

Australien/Köln - Die Dschungelcamp -Moderatorin Sonja Zietlow (55) trauert um ihre verstorbene Stiefmutter (†75) und richtete aus Australien deshalb rührende Grüße an das Krankenhauspersonal daheim.

Während Sonja Zietlow (55) zusammen mit Co-Moderator Jan Köppen (40) in Australien das Dschungelcamp moderiert, verstarb in der Heimat ihre Stiefmutter. © Stefan Thoyah/RTL+/dpa

"Heute möchte ich mal einen kleinen Gruß absenden, und zwar an die Belegschaft der Intensivstation des Evangelischen Krankenhauses in Bergisch Gladbach. Vielen Dank", sagte Zietlow in der Donnerstagabend-Folge der beliebten Reality-Show.

Von ihr und Co-Moderator Jan Köppen (40) gab es anschließend noch einen Kuss in die Kamera.

Diese süße Geste hatte dabei einen traurigen Hintergrund, wie "Bild" berichtet. Demnach sei die Stiefmutter der RTL-Sprücheklopferin, Nora Zietlow, im Alter von 75 Jahren verstorben.

Für die Dschungelcamp-Moderatorin ist es dabei nicht der erste Trauerfall, der sie ereilt, während sie weit entfernt von der Heimat aus dem Dschungel den Zuschauern ein Lächeln ins Gesicht zaubert.

Während der 2009er-Staffel erhielt sie aus der Heimat die Botschaft vom Tod ihres Vaters.