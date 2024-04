"Kann endlich atmen" - Hollywood-Star outet sich!

In einem Essay gibt der Hollywood -Star Einblicke in sein Innenleben und gesteht, "wie tiefgreifend" das Coming-out sei. Zuvor habe sie sich gefühlt, als hätte sie eine Gewichtsweste getragen, die sie nun endlich abgelegt habe.

Denn wie ihre Fans inzwischen wissen: Die 41-Jährige liebt eine Frau! In der April-Ausgabe des "Glamour"-Magazins bezeichnet sich Bush nun erstmals selbst als "queer" und verriet: "Ich fühle mich endlich, als könnte ich atmen."

Die US-Amerikanerin ist vor allem durch ihre Rolle in der Erfolgsserie "One Tree Hill" bekannt, sie war aber auch in Formaten wie "Chicago P.D." und "Love, Victor" zu sehen.

Sophia Bush und ihr Ex-Mann Grant Hughes im Jahr 2023. © Jean Baptiste Lacroix / AFP

Kämpfe mit sich selbst, Probleme, schwanger zu werden, eine belastete Ehe und eine schwere Erkrankung - Bush berichtet von komplizierten und belastenden Zeiten.

"Meine Zeit in London war vorbei. Und meine Ehe auch." Doch zum Glück wurde ihr Unterstützung zuteil - unter anderem von Ex-Fußballnationalspielerin Ashlyn Harris (38), mit der die Schauspielerin mittlerweile liiert ist.

Grund für ihr Ehe-Aus sei Harris allerdings nicht gewesen, betont Bush. Zunächst waren Harris und sie nur befreundet. "Ich hatte nicht erwartet, dass ich in diesem Netzwerk von Unterstützerinnen Liebe finden würde", so der "One Tree Hill"-Star.

Bush hasst die Vorstellung, dass man "im Jahr 2024 ein Coming-out" haben müsse. "Aber ich bin mir bewusst, dass wir dieses Gespräch in einem Jahr führen, in dem wir die aggressivsten Angriffe auf die LGBTQIA+-Community in der modernen Geschichte erleben." Das sei auch der Grund, warum sie ihrem Coming-out "den Respekt und die Ehre erweise, das es verdient".

Über sich selbst gab sie an, dass das Wort "queer" sie derzeit am besten beschreiben würde. "Ich kann es nicht sagen, ohne zu lächeln. Und das fühlt sich ziemlich gut an."