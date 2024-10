Sophia Thiel frisch verliebt? Influencerin plaudert in Podcast über Beziehung

München/Los Angeles - Influencerin Sophia Thiel (29) hat Lust auf was Neues: rote statt blonde Haare und ein großes Tattoo. Auf Instagram lässt sie durchblicken, dass es noch eine weitere wichtige Veränderung in ihrem Leben gab.

Bei der RTL-Show "Let's Dance" tanzte Sophia Thiel (29) im Frühjahr noch blond über das Paket. Seitdem hat sich viel verändert. © Rolf Vennenbernd/dpa

Die Sportskanone lässt es sich bei einer Auszeit in Los Angeles gerade richtig gut gehen und freut sich über die "geilste Zeit" ihres Lebens, wie sie ihren Followern online berichtet.

Bei einer Fragerunde auf Instagram kommen Fans schnell auf den Punkt: Ist ein neuer Mann der Grund für ihre Veränderungen?

Die Influencerin antwortet mit einem Foto von einer Berliner Bootstour, bei der sie eine Männerhand umschlungen hält. "Vielleicht", schreibt sie dazu und verweist auf ihren Podcast "4 Brüste für ein Halleluja" mit Sex-Expertin Paula Lambert (50).

Darin erzählt sie: "Freunde sagen sehr viel über einen selbst aus. Es ist genauso, wenn du jemanden kennenlernst – ich habe zum Beispiel gerade momentan jemanden kennengelernt, und ich bin sehr, sehr gespannt."

Ob das was Ernstes ist? Noch hält sich Sophia mit Details über einen potenziellen Partner zurück. Nur so viel: "So was habe ich so noch nicht gehabt", gesteht die 29-Jährige.