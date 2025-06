Erkenntnis mit Folgen? Sophia Thiel räumt ein: "Habe einfach mentale Kapazität für Berlin nicht"

Zieht es Sophia Thiel (30) aus Berlin etwa bald wieder in ihre bayerische Heimat nach Rosenheim? © Montage: Christophe Gateau/dpa, Screenshot/Instagram Sophia Thiel

"Ich will nicht sagen, dass ich direkt Heimweh habe, aber ich vermisse Bayern schon sehr", schilderte die 30-Jährige, die es vor Jahren in die Hauptstadt verschlagen hat, den mehr als 1,3 Menschen, die ihr momentan auf Instagram folgen, am Dienstag.

Thiel gewährte im Story-Bereich tiefe Einblicke.

"Ich habe einfach die mentale Kapazität irgendwie nicht für Berlin." Bereuen würde sie den Schritt nach allerdings dennoch keinesfalls. "Ich denke, sowas muss man mal irgendwie erleben, um herauszufinden, was man wirklich braucht. Aber ich merke einfach, ich brauche Natur in your face."

Gemeint seien die "krassen Seen" und auch die Berge, wenngleich sie diese eigentlich gar nicht so oft besteige. "Ich bin eher so der Fisch im See, sage ich jetzt mal, als irgendwie eine Bergziege."