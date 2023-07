Sophia Thiel hat "richtig Bock" und klares Ziel für die Zukunft

München - Sophia Thiel (28) lässt ihre gigantische Followerschaft auf Instagram , die aktuell rund 1,3 Millionen Menschen umfasst, an ihrem Leben teilhaben. Derzeit lautet das Motto " Zurück zu den Wurzeln" - und es gibt Grund zur Freude!

Influencerin Sophia Thiel (28) ist zurück in ihrer Trainingsroutine - und lässt ihre Followerschaft auf Instagram daran teilhaben. © Screenshot/Instagram Sophia Thiel

Sie sei inzwischen seit sieben Wochen zurück in ihrer Trainingsroutine, schilderte die erfolgreiche Influencerin auf der Plattform im Rahmen einer Story und fügte an: "Wie schnell die Zeit vergeht."

Thiel zeigte sich stolz darüber, "es durchgezogen" und nicht zwischendurch nachgelassen zu haben.

Rückblickend lautete ihr Fazit: "Es ist wirklich nur die Anfangsphase super undankbar und ätzend." Wenn man jedoch die ersten zwei bis drei Wochen überwunden habe, mache das Training laut der gebürtigen Rosenheimerin "wieder richtig Bock".

Sie richtete ihren Blick allerdings nicht nur zurück, sondern auch nach vorne. So wolle sie das Training auch in schwierigen Lebensphasen "nicht mehr so einreißen lassen" und stattdessen ihre "positiven Routinen" beibehalten, erklärte die 28-Jährige, die sich über persönliche Kraftrekorde im Gym freute.