"Let's Dance" hat Folgen! Sophia Thiel ist "schwach geworden"

Sophia Thiel (29) hat nach ihrer "Let's Dance"-Teilnahme im Bereich Krafttraining einiges aufzuholen. © Montage: Thomas Banneyer/dpa, Screenshot/Instagram Sophia Thiel

Der Ausflug auf das Parkett hat bei der gebürtigen Rosenheimerin allerdings Spuren hinterlassen.

Die Gewichte, die sie vor ihrer Teilnahme am RTL-Format zum Aufwärmen genommen habe, "machen mich jetzt komplett fertig", räumte Thiel in einer Story auf Instagram offen ein. Um geschmeidiger zu werden, hatte sie in den zurückliegenden Wochen ein striktes Verbot, schwere Gewichte zu stemmen.

Sie sei "so schwach geworden", schilderte Thiel - natürlich im Verhältnis gesehen. Die insgesamt acht Wochen ohne das geliebte Krafttraining würden sich bei ihr deutlich bemerkbar machen. Nach einer Einheit für ihren Oberkörper tue ihr alles einfach nur weh. "Ich habe Rückenmuskelkater des Todes."

Ihr Ziel? Sich langsam wieder heranzutasten ...