Sorge um Rod Stewart: Musik-Legende muss bei eigenem Konzert plötzlich ans Sauerstoffgerät

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Besorgniserregend! Mit diesem Wort lässt sich das Konzert von Rod Stewart in West Valley City im US-Bundesstaat Utah zusammenfassen.

Von Saskia Hotek

West Valley City (Utah, USA) - Besorgniserregend! Mit diesem Wort lässt sich das Konzert von Rod Stewart (81) in West Valley City im US-Bundesstaat Utah zusammenfassen. Der britische Sänger musste während des Auftritts plötzlich ans Sauerstoffgerät.

Rod Stewart (81) kämpfte zuletzt gegen eine Infektion der oberen Atemwege und eine Kehlkopfentzündung.
Rod Stewart (81) kämpfte zuletzt gegen eine Infektion der oberen Atemwege und eine Kehlkopfentzündung.  © IMAGO/Capital Pictures

Zunächst schwankte die Musik-Legende über die Bühne, stützte sich immer wieder an den Instrumenten und der Kulisse ab, wie ein Video des Promi-Portals TMZ zeigt.

Wenig später ging Stewart zum Bühnenrand, wo eine Mitarbeiterin mit einer Sauerstoffflasche stand. Er setzte eine Sauerstoffmaske auf.

Nach mehreren tiefen Atemzügen sagte der 81-Jährige schließlich: "Die Show muss weitergehen." Seine Fans jubelten lautstark.

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"Ich habe versucht, euch hier ein paar Tanzschritte zu bieten, und bin verdammt noch mal fast ohnmächtig geworden", scherzte er anschließend und setzte das Konzert im Sitzen fort.

Der Musiker nahm während des Konzerts ein paar Züge Sauerstoff.
Der Musiker nahm während des Konzerts ein paar Züge Sauerstoff.  © Screenshot/Facebook/Holly Green

Erst vor wenigen Tagen hatte Rod Stewart seine Fans verärgert. Nach der Absage eines Konzerts aus gesundheitlichen Gründen tauchte er nur Stunden später bei einem WM-Spiel der Schotten in Boston auf.

Titelfoto: Collage: Screenshot/Facebook/Holly Green & IMAGO/Capital Pictures

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