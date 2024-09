Stefan Mross lässt Termin auf Wiesn platzen: War etwa Alkohol der Grund dafür?

Denn wie "Bild" aus dem engen Umfeld des Sängers ebenfalls erfahren haben will, soll ebenjener am Vorabend auf der Hochzeit der Schwester seiner Lebensgefährtin gewesen sein und dort wohl deutlich zu tief ins Glas geschaut haben.

Nach Informationen der " Bild "-Zeitung ließ der gebürtige Traunsteiner, der am Samstag eigentlich um 12 Uhr den Bierfassanstich im Wildstuben-Festzelt hätte vornehmen sollen, seinen Auftritt äußerst kurzfristig absagen - und das per SMS.

Der Schlagersänger war am Samstag eigentlich auf dem Münchner Oktoberfest im Wildstuben-Festzelt eingeplant, sagte aber kurzfristig ab. © Felix Hörhager/dpa

Grund genug für Fischer-Höper, am heutigen Montag den existierenden Vertrag mit Mross laut eigener Aussage einseitig kündigen zu wollen.

Während sich der Sänger somit entsprechend nach einer neuen Agentur umschauen muss, haben Fans womöglich einen ganz anderen Grund zur Sorge.

Folgt man seiner Ex-Frau Anna-Carina Woitschack, hat Mross, der zuletzt ein ums andere Mal für Negativschlagzeilen sorgte, ein Alkoholproblem.

"Sein Umfeld weiß das. Unsere Freunde und ich haben ihn jahrelang gebeten, er solle sich endlich professionelle Hilfe holen", hatte die 41-Jährige im Gespräch mit der Zeitung erklärt. Mross habe versprochen, dieser Bitte auch nachzukommen.

Der Sänger selbst will von einer alkoholbedingten Absage nichts wissen, sei bei der Feier auch nicht "herausgetragen" worden.

"Der Termin auf dem Oktoberfest war eine kurzfristige und freiwillige Sache. Ich hatte von vornherein gesagt, ich mache es, wenn ich es schaffe", wird Mross von "RTL" zitiert. Er habe am Samstagmorgen aber gemerkt, "wir schaffen das wirklich nicht", da er in der Nähe von Stuttgart einen Auftritt hatte. "Es gab auch keine Verträge oder so was."