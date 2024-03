Stefan Raab kurz vor Comeback: Kryptischer Clip im Netz lässt die Fans ausflippen!

Stefan Raab (57) zog sich nach seinem Ende bei "TV total" komplett aus der Öffentlichkeit zurück. © Matthias Balk/dpa

In dem nicht gerade kurzen Video rudert Raabs langjähriger Weggefährte Elton (52) zunächst "Stefan"-brüllend in einem Holzboot über einen kristallklaren Bergsee. Schließlich erspäht er den ehemalige "TV total"-Moderator am Ufer.

"Stefan, du alter Sack, hier bist du. Du bist ja nur noch Haut und Knochen. Alle suchen dich. Du warst jetzt fast zehn Jahre weg. Wird Zeit, dass du mal wieder was machst", ruft der frühere Show-Praktikant seinem einstigen Entdecker und Förderer zur Begrüßung zu.

Das Gesicht des aus der Öffentlichkeit verschwundenen Fernsehproduzenten ist in dem Clip nicht zu erkennen, dafür ist aber eindeutig seine Stimme zu hören. Auch das Outfit erinnert sofort an den TV-Tausendsassa.

Im weiteren Verlauf des Gesprächs will Elton von Stefan wissen, was dieser noch gerne werden möchte, nachdem er in seinem Leben schon so vieles erreicht hat? Die Antwort des Entertainers: "Influencer!"

Etwas ungläubig erkundigt sich Elton bei seinem ehemaligen Chef nach dessen Wunsch-Followerzahl. "Wie viele Follower hat den Pamela Reif?" will dieser daraufhin wissen. "Neun Millionen", entgegnet ihm der "Blamieren oder Kassieren"-Moderator.