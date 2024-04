"Tatort"-Star Corinna Harfouch über ihre ostdeutsche Herkunft: "Ich bin Provinz"

"Doch irgendwann ist es mir aufgefallen, dass es so anstrengend ist, mir da etwas vorzumachen. Und es ist ungerecht, meinen Eltern und Großeltern, all den Ahnen gegenüber", erzählte die gebürtige Suhlerin dem Blatt weiter, die mittlerweile auf dem Land lebe.

"Ich bin Provinz! Lange Zeit wollte ich denken, ich komme nicht von denen", sagte die 69-Jährige, die in Großenhain (Landkreis Meißen) aufwuchs, der " Berliner Zeitung ".

Harfouch ist seit dem 25. April in dem Kinofilm "Sterben" zu sehen. © Monika Skolimowska/dpa

Die Schauspielerin hält ihre Einschätzung der Situation so fest: "Klar, weil alle Angst haben. Da haben wir etwas versäumt. Da ist etwas schiefgelaufen."

Auf dem Land spüre man die gesellschaftlichen Stimmungen "viel deutlicher" als in der Großstadt, erklärte sie und setzt hinterher: "Man kriegt die Menschen dort ganz anders zu fassen. Zwischen der Wahl der Partei und dem Menschen, wie er mir erscheint, liegt oft eine große Diskrepanz."

In den Augen der 69-Jähren seien es "oft sehr, sehr hilfsbereite Menschen, die aus Gründen, die oft ganz woanders liegen, ihr Kreuz bei dieser Partei machen".

Hintergrund: Die rechtsextreme Partei verzeichnete in den neuen Bundesländern enormen Zulauf. Jedoch kam es seit Jahresbeginn zu einem Einbruch. Dies liegt unter an dem Potsdamer Geheimtreffen, zum anderen an der Gründung Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) als Alternative.

Auch die Ampel-Koalition streitet sich weniger öffentlich, sodass laut ZDF-"Politbarometer" rund 74 Prozent an ein Fortbestehen bis zum regulären Wahltermin im Herbst 2025 glauben. Dazu kommen Spionage- und Bestechungsvorwürfen. Mit Blick auf die Europawahl und den drei Landtagswahlen in Ostdeutschland könnte die stark populistisch-ideologisch geprägte Partei allerdings neuen Auftrieb bekommen.

Harfouch ist seit dem 25. April in dem Kinofilm "Sterben" zu sehen. Das Drama erzählt die Geschichte einer zerrütteten Familie um einen demenzkranken und pflegebedürftigen Vater.