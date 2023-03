Neuer Look: So sieht Stefanie Giesinger nicht mehr aus

Berlin - Stefanie Giesinger (26) hat sich getrennt! Nicht von ihrer angeblichen neuen Liebe, sondern von ihrer Frisur. Im Österreich-Urlaub hat die Ex-GNTM-Gewinnerin ihre Follower mit einem neuen Look überrascht: Die blonden Strähnchen sind Geschichte.

Der Vergleich: Die blonden Strähnchen wichen bei Stefanie Giesinger (26) der Trendfarbe Kupfer (l.). © Britta Pedersen/dpa, Instagram/Stefanie Giesinger

Stattdessen setzt die TV-Schönheit auf brünett bzw. ein leicht rötlichen Ton. Sie trägt jetzt Kupfer!

Zwischen Hotelzimmer, gedeckten Tisch, Ausblick auf die Berge und einem romantischen Kaminfeuer ließ es sich die 26-Jährige nicht nehmen, ihrer Community auf Instagram den neuen Look zu präsentieren - und der kommt an.

"Uh die neue Haarfarbe", "Steht dir sehr gut", "Lieben wir" oder "So natürlich schön", wird die Beauty mal wieder mit Lob überschüttet.

"Gutes Essen, Schlaf, Knuddeln und Kupferhaare", kündigte die Wahlberlinerin ihre Fotoreihe an und liefert damit neue Hinweise in ihrem Liebesleben. Die Kaiserslauterin soll nach der Trennung von YouTuber Marcus Butler wieder in festen Händen sein.

Bestätigt ist die Beziehung zu Jeremy Steeb (23), dem Sohn von Ex-Tennis-Ass Carl-Uwe Steeb (55), zwar nicht, für die Fans steht aber schon länger fest: Sie ist wieder verliebt.

"Du siehst sehr glücklich aus mit deinem neuen Schatz, Steffi", schreibt beispielsweise eine Userin. Ihre neue Frisur wird sie mit Schatz jedoch wohl kaum gemeint haben. Bei einer Sache haben die Web-Anhänger aber definitiv recht: die Naturschönheit wirkt sehr glücklich!