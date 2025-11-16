Stefanie Giesinger im Gefühlschaos: "Ich habe große Angst davor"
Berlin - Offene Worte von Stefanie Giesinger (29)! Das Model hat über ihren Kinderwunsch gesprochen. Dieser ist nicht frei von damit verbundenen Wünschen, Ängsten und Sorgen.
"Will ich Mutter werden? Vielleicht. Irgendwann", sagte Giesinger in der neuesten Folge ihres Podcasts "G-Spot" und fügte an: "Ich würde einfach mal sagen: Wenn die Umstände stimmen."
Bereits jetzt habe die Ex-GNTM-Gewinnerin ein mulmiges Gefühl. "Ich habe extrem große Angst davor." Die Rede ist von der Geburt an sich.
"Sie erscheint mir so mysteriös und gefährlich, fast übermenschlich. [...] zu schmerzhaft, zu riskant, zu heilig, zu privat." Dabei ist die Geburt der Anfang "von uns allen", gab das Model Einblick. "
Trotz des medizinischen Fortschritts und der sehr guten Versorgung befürchtet die 29-Jährige, dass etwas mit ihrem Körper passieren könnte,
"Jeder von uns wurde einmal durch einen Körper getragen, gehalten und geboren. Und trotzdem haben viele von uns, mich eingeschlossen, Angst vor der Geburt", erzählte Giesinger weiter, die im vergangenen Jahr eine Abtreibung öffentlich machte.
Stefanie Giesinger holt sich Tipps von Hebamme
Ebenfalls im Studio saß Sissi Rasche (40). Die Hebamme kennt und teilt die Ängste des Models. Das Thema betreffe alle.
Die 40-Jährige gab ihr und allen Frauen Tipps mit auf den Weg. "Erst mal solltest du vor deiner Geburt wissen, wer dich betreut. Dann solltest du dir ein Krankenhaus auswählen, in dem du dich wohlfühlst", lautete einer davon.
Zudem riet sie, sich über das Wochenbett zu informieren und eine Begleitperson mitzunehmen. Auch Snacks seien wegen der langen Geburt wichtig. Diese könnte die begleitende Person besorgen und für Nachschub sorgen.
Ebenso sei es wichtig, dass sich die Gebärdende entspannt. Hier seien Kerzen, Kissen, Musik oder Raumspray empfehlenswert. "Nur wenn ihr euch gut entspannen und loslassen könnt, könnt ihr auch gut euer Baby bekommen", erklärte die 40-Jährige.
Titelfoto: Jens Kalaene/dpa