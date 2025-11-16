Stefanie Giesinger im Gefühlschaos: "Ich habe große Angst davor"

Berlin - Offene Worte von Stefanie Giesinger (29)! Das Model hat über ihren Kinderwunsch gesprochen. Dieser ist nicht frei von damit verbundenen Wünschen, Ängsten und Sorgen.

Stefanie Giesinger (29) verlobte sich im vergangenen Jahr. © Jens Kalaene/dpa

"Will ich Mutter werden? Vielleicht. Irgendwann", sagte Giesinger in der neuesten Folge ihres Podcasts "G-Spot" und fügte an: "Ich würde einfach mal sagen: Wenn die Umstände stimmen."



Bereits jetzt habe die Ex-GNTM-Gewinnerin ein mulmiges Gefühl. "Ich habe extrem große Angst davor." Die Rede ist von der Geburt an sich.

"Sie erscheint mir so mysteriös und gefährlich, fast übermenschlich. [...] zu schmerzhaft, zu riskant, zu heilig, zu privat." Dabei ist die Geburt der Anfang "von uns allen", gab das Model Einblick. "

Trotz des medizinischen Fortschritts und der sehr guten Versorgung befürchtet die 29-Jährige, dass etwas mit ihrem Körper passieren könnte,

"Jeder von uns wurde einmal durch einen Körper getragen, gehalten und geboren. Und trotzdem haben viele von uns, mich eingeschlossen, Angst vor der Geburt", erzählte Giesinger weiter, die im vergangenen Jahr eine Abtreibung öffentlich machte.