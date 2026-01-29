Stefanie Giesinger wieder Single? Neue Podcast-Folge sorgt für Rätsel

Stefanie Giesinger (29) war rund ein Jahr mit Armando Mayr zusammen und zuletzt verlobt. Ist die Beziehung nun vorbei?

Von Marlen Rothenburg

Berlin - Stefanie Giesinger (29) war seit rund einem Jahr mit Armando Mayr liiert, zuletzt sogar verlobt. Doch jetzt lässt eine neue Podcast-Folge aufhorchen – und wirft die Frage auf: Ist bei dem Model alles aus und vorbei?

Stefanie Giesinger (29) spricht im Podcast offen über eine schwere Phase in ihrem Leben. (Archivfoto) © Jens Kalaene/dpa In der aktuellen Episode ihres Podcasts "G-Spot" spricht die 29-Jährige offen mit ihrem besten Freund Jannik Stutzenberger über eine Phase, die sie selbst als "komisch" beschreibt. Dabei wird schnell klar: Stefanie steckt mitten in einem emotionalen Tief. "Ich habe die letzten Tage so viel geheult", gesteht sie hörbar bewegt. Ihr Leben sei aktuell "sehr kompliziert". Immer wieder ist sie den Tränen nahe – ein seltener, sehr persönlicher Einblick in ihr Innenleben. Auch ihr Verhältnis zu Berlin scheint sich verändert zu haben. Stefanie Giesinger Stefanie Giesinger im Gefühlschaos: "Ich habe große Angst davor" "In Berlin kann ich nicht wachsen", sagt sie deutlich. Stattdessen spiele sie mit dem Gedanken, sich woanders ein neues Leben aufzubauen.