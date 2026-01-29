Stefanie Giesinger wieder Single? Neue Podcast-Folge sorgt für Rätsel
Berlin - Stefanie Giesinger (29) war seit rund einem Jahr mit Armando Mayr liiert, zuletzt sogar verlobt. Doch jetzt lässt eine neue Podcast-Folge aufhorchen – und wirft die Frage auf: Ist bei dem Model alles aus und vorbei?
In der aktuellen Episode ihres Podcasts "G-Spot" spricht die 29-Jährige offen mit ihrem besten Freund Jannik Stutzenberger über eine Phase, die sie selbst als "komisch" beschreibt. Dabei wird schnell klar: Stefanie steckt mitten in einem emotionalen Tief.
"Ich habe die letzten Tage so viel geheult", gesteht sie hörbar bewegt. Ihr Leben sei aktuell "sehr kompliziert". Immer wieder ist sie den Tränen nahe – ein seltener, sehr persönlicher Einblick in ihr Innenleben.
Auch ihr Verhältnis zu Berlin scheint sich verändert zu haben.
"In Berlin kann ich nicht wachsen", sagt sie deutlich. Stattdessen spiele sie mit dem Gedanken, sich woanders ein neues Leben aufzubauen.
Stefanie Giesinger gibt sich ein Versprechen: "Die nächsten elf Monate keine Dates"
Ob diese Gedanken mit ihrer Beziehung zusammenhängen? Hinweise darauf liefert sie selbst. Eigentlich plante sie, Silvester mit jemand anderem auf Mallorca zu verbringen – doch am Ende flog sie alleine. Der Grund: "Diesen anderen gibt es nicht mehr in meinem Leben", sagt sie. Dazu kommt: "Ich bin enttäuscht von ganz vielen Menschen."
Besonders auffällig: Stefanie erzählt, dass sie immer wieder von ihren Ex-Partnern träumt – und sie im Traum sogar zurücknehmen würde. Schlaf findet sie kaum noch, stattdessen greift sie aktuell regelmäßig zu Schlaftabletten.
Zum Ende der Folge zieht sie für sich selbst eine klare Konsequenz: 2026 wird für sie ein Jahr ohne Dates. Jannik filmt sie dabei, wie sie sich selbst ein Versprechen gibt:
"Zukünftiges Steffi-Ich, ich liebe dich. Und damit du wachsen kannst, musst du mir vertrauen: Die nächsten elf Monate keine Dates, kein Verknallen – lass es weg."
Ob Stefanie Giesinger tatsächlich wieder Single ist, lässt sie offen. Doch die emotionale Podcast-Folge zeigt: In ihrem Leben hat sich etwas Grundlegendes verändert. Und genau das sorgt jetzt für jede Menge Gesprächsstoff.
Titelfoto: Bildmontage: Jens Kalaene/dpa