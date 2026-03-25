Trennung überwunden? Das hat Stefanie Giesinger geholfen

Berlin - Stefanie Giesinger (29) schockte Anfang des Jahres mit der Trennung von ihrem Verlobten Armando Mayr. Mittlerweile geht es ihr besser – besonders Freunde haben ihr in dieser Zeit geholfen.

Model Stefanie Giesinger (29) lernt, mit ihrem Beziehungs-Aus umzugehen. © IMAGO / Bestimage

Die ersten Wochen des Jahres waren für die GNTM-Gewinnerin von Herzschmerz geprägt. In ihrem Podcast "G Spot" ließ sie ihren Gefühlen freien Lauf: "Mein Leben wurde so kompliziert. Ich weiß auch nicht – gerade ist keine gute Zeit", gestand sie im Januar 2026.

Inzwischen scheint die Stimmung wieder positiver zu sein. Gegenüber Bunte erklärte Giesinger, wie sie die Trennung verarbeitet: "Was mir wirklich hilft, sind Gespräche mit Freundinnen und Freunden, Bewegung und manchmal auch einfach alleine sein. Gefühle auszuhalten ist unangenehm, aber meistens auch der schnellste Weg durch sie hindurch."

Die 29-Jährige setzt auf Selbstreflexion und therapeutische Unterstützung, um ehrlich mit sich selbst umzugehen. "Ehrlich mit sich zu sein ist manchmal die schwierigste Arbeit überhaupt", sagte das Model.