Mit 20 Jahren: "Stranger Things"-Star hat still und heimlich geheiratet!

Eine größere Zeremonie, die noch in diesem Jahr stattfinden soll, sei bereits in Planung.

Dies verkündete ein Insider gegenüber dem britischen Boulevardblatt The Sun am Freitag: "Millie und Jake haben sich am vergangenen Wochenende in aller Stille in Amerika das Ja-Wort gegeben."

Im April 2023 hatten sich Brown und Bongiovi nach zwei Jahren Beziehung miteinander verlobt. Sehr zum Missfallen vieler Fans, die die beiden für deutlich zu jung hielten. Schließlich war die "Eleven"-Darstellerin damals gerade einmal 19 Jahre alt.

Kritik, auf die ihr berühmter (damals noch zukünftiger) Schwiegervater, Jon Bon Jovi (62), sofort reagierte: "Ich weiß nicht, ob das Alter eine Rolle spielt. Wenn man den richtigen Partner findet, wächst man gemeinsam. Und ich schätze, das ist auch mein Ratschlag: gemeinsam wachsen ist weise", erklärte er in einem Interview mit dem Radiosender "Radio Andy".

Ihre Verlobung hatte Brown mit einem Beitrag auf ihrem Instagram-Account öffentlich gemacht. Dafür teilte sie ein Foto von sich und ihrem Schatz und betitelte dies mit den Zeilen aus Taylor Swifts Song "Lover": "I've loved you three summers now, honey, I want 'em all" - zu Deutsch: Ich habe dich drei Sommer geliebt, Honey, ich will sie alle.