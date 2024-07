Auf Live-Konzert: Sänger umarmt einen Fan - dann stirbt er plötzlich

Salinópolis (Brasilien) - Was für ein riesiger Schock: In Brasilien ist ein Sänger während seines eigenen Livekonzerts gestorben - nachdem er einen Fan umarmt hatte!

Nun hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen, versucht die Umstände des Todes vollständig aufzuklären. Bisher ist noch unklar, wieso der Fan, den Sasaki so herzlich umarmt hat, überhaupt nass war. Auch ist nicht öffentlich, wie viele Zuschauer anwesend waren.

Als er nach der Umarmung seine Show fortsetzen wollte, geriet er nämlich mit einem Kabel in Kontakt, woraufhin ihn ein tödlicher Stromschlag traf.

Wie das britische Boulevardblatt The Sun berichtete, wurde er dabei wohl selbst auch nass, was ihm nur wenige Augenblicke später zum Verhängnis werden sollte.

Es ist ein absolutes Horrorszenario: Ayres Sasaki (†35) verließ am Samstag während seiner Show die Bühne, um einen völlig durchnässten Zuschauer in die Arme zu nehmen.

Ayres Sasaki wurde nur 35 Jahre alt. © Instagram/Screenshot/sasaki.cantor

Die Tante des verstorbenen Künstlers hat sich seither gegenüber der Presse geäußert: "Alles, was wir wissen, ist, dass seine Show für eine gewisse Uhrzeit angesetzt war und vorverlegt wurde. Wir setzen uns mit Leuten in Verbindung, die in diesem Moment bei ihm waren, um zu verstehen, wie alles passiert ist."

Sollte die Polizei zu neuen Erkenntnissen kommen, wolle sie sich damit an die Öffentlichkeit wenden.

Online drücken viele Fans derweil ihre Bestürzung über Ayres Sasakis Tod aus. So werden seine Beiträge auf Instagram derzeit von Trauerbekundungen nur so überschüttet.

"Das ist so traurig, er war noch so jung", schreibt ein Follower zum Beispiel. Ein anderer: "Bitte, lieber Gott, nimm ihn mit offenen Armen auf und tröste seine Familie."