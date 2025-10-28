Süße Baby-News: "Marvel"-Star Chris Evans ist erstmals Papa geworden

Süße Neuigkeiten von "Marvel"-Star Chris Evans: Er und seine Frau wurden vor wenigen Tagen Eltern ihres ersten Kindes.

Von Janina Rößler

Massachusetts (USA) - Sie sind im Babyglück: Chris Evans (44) und seine Frau Alba Baptista (28) sind erstmals Eltern geworden!

Chris Evans (44) und Alba Baptista (28) sind vor wenigen Tagen glückliche Eltern eines kleinen Mädchens geworden.
Chris Evans (44) und Alba Baptista (28) sind vor wenigen Tagen glückliche Eltern eines kleinen Mädchens geworden.  © MICHAEL TRAN / AFP

Wie TMZ berichtet, wurde die kleine Tochter des "Captain America"-Schauspielers am vergangenen Freitag im US-Bundesstaat Massachusetts geboren.

Laut dem Boulevardmagazin nannten die beiden ihr erstes Kind Alma Grace.

Schon vor wenigen Monaten hatte der "Marvel"-Star bestätigt, dass er sich wünsche, Vater zu werden.

Das Paar ist seit rund drei Jahren liiert und hatte sich im September 2023 das Ja-Wort gegeben. Schon damals spekulierten Fans, dass der Nachwuchs nicht lange auf sich warten lassen würde.

Jetzt, knapp zwei Jahre nach der Hochzeit, war der freudige Moment endlich gekommen.

Titelfoto: MICHAEL TRAN / AFP

Mehr zum Thema Promis & Stars: