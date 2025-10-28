Süße Baby-News: "Marvel"-Star Chris Evans ist erstmals Papa geworden

Massachusetts (USA) - Sie sind im Babyglück: Chris Evans (44) und seine Frau Alba Baptista (28) sind erstmals Eltern geworden!

Chris Evans (44) und Alba Baptista (28) sind vor wenigen Tagen glückliche Eltern eines kleinen Mädchens geworden. © MICHAEL TRAN / AFP

Wie TMZ berichtet, wurde die kleine Tochter des "Captain America"-Schauspielers am vergangenen Freitag im US-Bundesstaat Massachusetts geboren.

Laut dem Boulevardmagazin nannten die beiden ihr erstes Kind Alma Grace.

Schon vor wenigen Monaten hatte der "Marvel"-Star bestätigt, dass er sich wünsche, Vater zu werden.