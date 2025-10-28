Süße Baby-News: "Marvel"-Star Chris Evans ist erstmals Papa geworden
Massachusetts (USA) - Sie sind im Babyglück: Chris Evans (44) und seine Frau Alba Baptista (28) sind erstmals Eltern geworden!
Wie TMZ berichtet, wurde die kleine Tochter des "Captain America"-Schauspielers am vergangenen Freitag im US-Bundesstaat Massachusetts geboren.
Laut dem Boulevardmagazin nannten die beiden ihr erstes Kind Alma Grace.
Schon vor wenigen Monaten hatte der "Marvel"-Star bestätigt, dass er sich wünsche, Vater zu werden.
Das Paar ist seit rund drei Jahren liiert und hatte sich im September 2023 das Ja-Wort gegeben. Schon damals spekulierten Fans, dass der Nachwuchs nicht lange auf sich warten lassen würde.
Jetzt, knapp zwei Jahre nach der Hochzeit, war der freudige Moment endlich gekommen.
Titelfoto: MICHAEL TRAN / AFP