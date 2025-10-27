Sven Regener wird neuer Mainzer Stadtschreiber

Berlin/Mainz - Der Berliner Musiker und Schriftsteller Sven Regener (64, "Herr Lehmann") wird im kommenden Jahr der neue Stadtschreiber in Mainz.

Sven Regener (64) ist Sänger, Texter, Gitarrist und Trompeter der Band "Element of Crime". © Carsten Koall/dpa

Der mit 12.500 Euro dotierte Literaturpreis von ZDF, 3sat und der Landeshauptstadt Mainz soll im April verliehen werden, teilten die Preisstifter am Montag mit.

Der 1961 in Bremen geborene Sänger und Texter der Band "Element of Crime" erhält damit für ein Jahr ein Wohnrecht in der Stadtschreiberwohnung in der Mainzer Altstadt und das Angebot, zusammen mit dem ZDF und 3sat einen Film nach freier Themenwahl zu produzieren.

"Seine Romane, Drehbücher und Songtexte beschreiben die Dramen des Alltäglichen und wissen um die Poesie des Strauchelns", hieß es in der Begründung der Jury. Sie bezeichnete das Werk des in Berlin lebenden Autors als originell und vielfältig, welches immer wieder zu überraschen mag.

Regener erlangte 20021 mit seinem Debütroman "Herr Lehmann" große literarische Bekanntheit, der später auch erfolgreich mit Christian Ulmen (50) in der Hauptrolle verfilmt wurde. Auch die nachfolgenden Romane wurden Bestseller.

Zuletzt erschien sein Essay "Zwischen Depression und Witzelsucht. Humor in der Literatur" (2024) sowie sein Roman "Glitterschnitter" (2022).